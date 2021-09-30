Верес – уникальный клуб в украинском футболе. Падения и взлеты команды еще больше сплотили армию фанатов, преданность которых поистине впечатляет. Историю клуба надо писать вместе с такими сторонниками, и руководство ровенчан сделало уникальный шаг, чтобы эта идея стала реальностью, а не громким и пустым заявлением.

"Верес выходит на фондовый рынок", – прошлой весной эта новость всколыхнула не только футбольное, но и национальное информационное пространство. Выход на IPO (Initial Public Offering) для Украины – настоящая бизнес-экзотика. Тем более, что сделал такой шаг не технологический стартап, а тогда еще клуб Первой лиги. Объективно – фондовый рынок в Украине мертв, потому ажиотаж вокруг события был вполне понятным.

Созданный фанатами: как Металлист 1925 вырос до элиты

Мы становились свидетелями многих громких заявлений о "народных клубах", "праве болельщиков решать важные вопросы" и других. В итоге все заканчивалось подходом "кто платит – тот заказывает музыку".

Слава о ровенских фанатах всегда громко звучала по Украине, а сериал Дмитрия Поворознюка "Футболист" наглядно продемонстрировал, что слухи соответствуют действительности. Президент Вереса Иван Надеин всегда отмечал их особенную роль в создании клуба. Вместе с командой специалистов он сделал исторический шаг, чтобы каждый фанат болел не только за свою команду, но и за судьбу своей собственности.

С апреля 2020 Верес стал Публичным акционерным обществом. Это единственная форма собственности, которая позволяет размещать акции на фондовой бирже.

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Акции – это не депозит в банке, когда вкладываешь определенную сумму и получаешь процент. Это свидетельство о собственности определенной доли уставного капитала, которая предоставляет владельцу определенные права. Среди них – право участвовать в управлении обществом, получать дивиденды (когда общество получает прибыль и распределяет его среди акционеров) и рассчитывать на свою долю остаточной стоимости предприятия в случае ликвидации.

До выхода на IPO Верес готовился долгих 2 года. То есть практически сразу после прихода в клуб президент Иван Надеин и руководство работали над тем, чтобы ровенская команда была народной не только в названии, но и в юридической плоскости. Дивизион украинского чемпионата и место команды в турнирной таблице не имели абсолютно никакого значения – исторический выход на IPO был стратегическим планом, остановить воплощение которого не должны были никакие обстоятельства.

До выхода на фондовую биржу уставный капитал Вереса составлял 6 миллионов гривен. Клуб выпустил 500 тысяч акций номинальной стоимостью 100 гривен, то есть согласно плану уставный капитал должен был вырасти до 50 миллионов гривен.

Довольно часто в комментариях к новостям об акциях Вереса скептики упражнялись в юмористических подколках. "Уолл-стрит замер в ожидании", "Эй, Reddit, здесь новые акции подъехали" – подобные шутки можно было встретить под каждым постом. Но, как всегда бывает в жизни, трудолюбивые оптимисты всегда побеждают диванную иронию.

С 12 апреля 2021 акции Вереса разметили на торговой системе биржи ПФТС. Заявку на покупку принимал эмитент – ОАО "Верес". Официально приобрести акции ровенского клуба можно было бы до 1 марта 2022 года... если бы они остались. Фанаты Вереса не оставили скептикам абсолютно никаких шансов.

Уже через 5,5 месяцев, 29 сентября, было зафиксировано: все тысяч акций ровенского Вереса проданы! Контрольный пакет приобрел президент Иван Надеин, остальные – фанаты и бизнес. Владельцы не менее 5% акций могут направлять своих кандидатов в наблюдательный совет клуба. Каждый акционер получает финансовый отчет о деятельности клуба. Прозрачность, открытость, инновационность и просто сумасшедшая поддержка фанатов – это то, что делает Верес по-настоящему народным клубом.

Выход на IPO стоил клубу 1 миллион гривен, а в итоге Верес заработал 50 миллионов. Для осознания преданности тех, кто приобрел акции, нужно понимать наличие затрат на открытие и обслуживание брокерского счета. Но акционеры Вереса не ждут, пока кто-то сделает из их клуба звезду, а пишут его историю собственными силами.

Доход от продажи акций пойдет на строительство клубной базы. Переход Вереса в статус открытого акционерного общества – это не о привлечении инвестиций из-за нехватки средств. Это история объединения единомышленников независимо от возраста, дохода, статуса и профессии вокруг общей идеи – развития родного клуба, который первым в Украине стал по-настоящему народным.