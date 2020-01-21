Роуз устроил разборки с Моуринью на тренировке

Защитник сборной Англии Дэнни Роуз остался недоволен своим положением в матче последнего тура АПЛ, что и поспешил выразить тренеру.

Защитник лондонского Тоттенхэма Дэнни Роуз вступил в перепалку с наставником команды Жозе Моуринью на воскресной тренировке "шпор", сообщает издание Daily Mail.

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29-летний защитник сборной Англии выразил свои претензии коучу по поводу непопадания в заявку на матч 23-го тура против Уотфорда. Португалец решил поберечь своего игрока из-за травмы спины, которую тот получил накануне, однако Роуз заявил, что готов был выйти на поле. Отмечается, что некоторые одноклубники были очень недовольны "разговором на повышенных тонах" Дэнни.

Напомним, кроме матча против Уотфорда Роуз пропустил и матч Кубка Англии против Мидлсбро (2:1), который состоялся 14 января. В текущем сезоне он сыграл за Тоттенхэм 16 матчей в висх турнирах, в которых отметился двумя ассистами.

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