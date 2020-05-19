Роуз сделал сенсационный прогноз относительно будущего Почеттино

Защитник английского Ньюкасла Дэнни Роуз, который играл под руководством Маурисио Почеттино в лондонском Тоттенхэме, высказал интересную мысль о будущем месте работы аргентинского специалиста.

"Не сомневаюсь, что это будет большой клуб. Это его работоспособность происходит от Бьелсы.

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Я хорошо знаю Поча, он увлекается Бьелсой. И свое отношение к работе он перенял у него. Где Почеттино продолжит карьеру? В конце концов, он возглавит Манчестер Юнайтед", – рассказал Роуз в подкасте The Lockdown Tactics.

К слову, Маурисио Почеттино пребывает без работы с ноября, когда был уволен Тоттенхэмом из-за неудачного старта сезона. Аргентинский специалист является главным претендентом на пост тренера Ньюкасла, если аравийские инвесторы закроют соглашение о покупке "сорок".

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