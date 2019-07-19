toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
СЕНЕГАЛ - АЛЖИР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Роуз предложил свои услуги Барселоне, но получил отказ

21:35 71 Читати українською
Роуз предложил свои услуги Барселоне, но получил отказ
Дэнни Роуз / Фото: Sky Sports

Защитник Тоттенхэма Дэнни Роуз находится в поисках нового клуба.

Английский левый защитник в это межсезонье предложил свои услуги каталонский Барселоне, которая ищет конкурента для Жорди Альбы, сообщает Sport.es.

Тоттенхэм выставил на трансфер Роуза и еще 2-х игроков

Руководство каталонцев рассмотрело возможность трансфера и пришло к выводу, что он будет не выгоден с экономической стороны, а на рынке есть более привлекательные варианты.

Ранее защитник Дэнни Роуз заявил, что ему безразлично, останется ли он в Тоттенхэме на следующий сезон. Кроме того, англичанин постоянно публично критикует клуб.

Заметим, что в прошлом сезоне 29-летний левый защитник провел за "шпор" 37 матчей во всех турнирах, где отдал 5 результативных передач.

blog_ava
Лунин и Реал расстаются несмотря на теплый прием президента и успехи украинца – у Андрея появилась новая проблема
17:29
1820
Теги
Испания Трансферы Трансферы Барселоны Трансферы Чемпионата Испании Барселона Барселона Трансферы Чемпионата Англии Дэнни Роуз Дэнни Роуз Тоттенхэм Тоттенхэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
7
мин
Манчестер Юнайтед
14:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук