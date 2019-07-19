Роуз предложил свои услуги Барселоне, но получил отказ

Защитник Тоттенхэма Дэнни Роуз находится в поисках нового клуба.

Английский левый защитник в это межсезонье предложил свои услуги каталонский Барселоне, которая ищет конкурента для Жорди Альбы, сообщает Sport.es.

Тоттенхэм выставил на трансфер Роуза и еще 2-х игроков

Руководство каталонцев рассмотрело возможность трансфера и пришло к выводу, что он будет не выгоден с экономической стороны, а на рынке есть более привлекательные варианты.

Ранее защитник Дэнни Роуз заявил, что ему безразлично, останется ли он в Тоттенхэме на следующий сезон. Кроме того, англичанин постоянно публично критикует клуб.

Заметим, что в прошлом сезоне 29-летний левый защитник провел за "шпор" 37 матчей во всех турнирах, где отдал 5 результативных передач.