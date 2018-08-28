Роуз может перейти в Марсель

Марсель заинтересовался левым защитником Тоттенхэма Дэнни Роузом.

Защитник Тоттенхэма Дэнни Роуз может продолжить карьеру во французской Лиге 1. По информации France Football, англичанином активно интересуется Марсель.

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Ранее сообщалось об интересе со стороны ПСЖ, но парижане согласовали трансфер Хуана Берната из Баварии.

Этим летом Марсель стремился подписать форварда Ниццы Марио Балотелли, но переход в итоге сорвался.