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Роуз может перейти в Марсель

07:30 9 Читати українською
Роуз может перейти в Марсель
Дэнни Роуз (справа) / АПЛ

Марсель заинтересовался левым защитником Тоттенхэма Дэнни Роузом.

Защитник Тоттенхэма Дэнни Роуз может продолжить карьеру во французской Лиге 1. По информации France Football, англичанином активно интересуется Марсель.

Роуз покинет Тоттенхэм, Алдервейрелд остается

Ранее сообщалось об интересе со стороны ПСЖ, но парижане согласовали трансфер Хуана Берната из Баварии.

Этим летом Марсель стремился подписать форварда Ниццы Марио Балотелли, но переход в итоге сорвался.

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