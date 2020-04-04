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Роуз – о пожертвованиях на борьбу с пандемией: Никто не будет мне указывать, что делать с моими деньгами

14:27 45 Читати українською
Роуз – о пожертвованиях на борьбу с пандемией: Никто не будет мне указывать, что делать с моими деньгами
Дэнни Роуз / Фото ФК Тоттенхэм

Британское правительство призвало футболистов отказаться от доли своих зарплат для борьбы с коронавирусом, чем возмутил защитника Ньюкасла Дэнни Роуза.

"Когда я сегодня проснулся и увидел эти комментарии людей из парламента, то почувствовал, что меня приставили к стенке.

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Переговоры велись еще до того, как об этом начали высказываться нефутбольные люди. Я разговаривал по телефону с Джорданом Хендерсоном, и он делает все возможное, чтобы найти какое-то решение.

Просто люди не из футбола не имеют права указывать игрокам, что им делать с их деньгами.

Могу говорить только за себя. Для меня не будет проблемой отдать зарплату людям, которые борются с этим на передовой, или тем, кого это коснулось", – цитирует Роуза BBC.

На сегодняшний день в Великобритании зафиксировано около 40 тысяч случаев инфицирования, из которых более трех тысяч летальных.

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