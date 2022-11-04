Роттердам знакомит Лотито с турниром для неудачников в видеообзоре матча Фейеноорд – Лацио – 1:0
Фейеноорд обыграл Лацио в матче 6 тура группового этапа Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
Не так давно президент Лацио Клаудио Лотито отпустил неуместный комментарий в адрес соседей из Ромы. Он сказал, что ему неинтересен такой турнир как Лига конференций. "ЛК – турнир для неудачников, таких как Рома", – заявил тогда Лотито.
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И вот по итогам матча с Фейеноордом у президента "орлов" будет возможность познакомиться с новым турниром поближе. Потому что поражение Лацио в Роттердаме (0:1) отправило римлян именно в этот новосозданный турнир, который в прошлом сезоне выиграла Рома.
На стадионе де Куйп в Роттердаме всё решил один точный удар Сантьяго Хименеса на 64-й минуте.