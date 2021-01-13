"Я уже подписал контракт с волгоградской командой. Главный тренер Александр Хацкевич знает меня по игре в Украине. Когда он был главным тренером Динамо, я играл в резервной команде Шахтера.

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Этот переход – заслуга Мамуки Джугели, который привез меня из Украины в Португалию. Спасибо ему за это. Я считаю, что оправдаю это доверие хорошей игрой на поле. Ротор договорился с моей командой Насьонал об аренде на шесть месяцев. Однако после этого я не хочу возвращаться в Португалию, и договор также предусматривает выкуп моего трансфера", – цитирует Арабидзе Transfermarkt.

Напомним, Гиорги выступал за Шахтер с 2015 по 2018 годы. За главную команду дебютировал 27 октября 2015 г., выйдя в стартовом составе в кубковом матче против Тернополя. 30 октября впервые сыграл в Премьер-лиге, появившись на поле вместо Фреда на 75-й минуте встречи против Зари. В июле 2018-го перешел в португальский Насьонал. Прошлый сезон Арабидзе провел во второй турецкой лиге, выступая за Аданаспор на правах аренды.

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