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Ротен уничтожил Тьяго Силву: "Он никогда не был как Рамос или ван Дейк"

21:36 43 Читати українською
Ротен уничтожил Тьяго Силву: "Он никогда не был как Рамос или ван Дейк"
Тьягу Силва / AFP

Бывший хавбек сборной Франции Жером Ротен обвинил капитана и лидера ПСЖ Тьяго Силву в том, что бразилец всегда больше любил деньги, чем свой клуб.

"Его отъезд имеет смысл, потому что хоть он и дал много клубу, но допускал серьезные ошибки, за которые несет ответственность, особенно будучи капитаном команды и зарабатывая большую зарплату.

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Он никогда не был похож на Рамоса или ван Дейка. Нигде больше он не заработал бы таких денег, которые получал в Париже. Он хороший игрок, но ментально ограничен. ПСЖ, который сыграл практически отлично во Франции, оставил после себя аромат незавершенной задачи. Хотя у него еще есть последний шанс.

Когда вы платите так много игроку, вы надеетесь, что он также будет влиять на тех, кто его окружает. Силва весь год плакал, требуя улучшения своего контракта и даже подключил к этому свою жену. А потом стал первым, кто не согласился на уменьшение зарплаты из-за кризиса, вызванного пандемией", – цитирует Ротена издание AS.

Напомним, 35-летний бразилец должен был покинуть команду после окончания сезона, но коронавирус внес свои коррективы. Руководство действующего чемпиона Франции решило оставить капитана на матчи Лиги чемпионов, которые запланированы на август и продолжило с ним контракт еще на два месяца.

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