Главный тренер Полесья Руслан Ротань не смог привезти в свою новую команду игроков, которых планировал привлечь.

"Пришел новый тренерский штаб, Полесья якобы должен был бы быть активным на трансферном рынке. По тому, что мы видим, по сути усиление только в атаке.

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Пришел Филиппов, Гайдучик, но какой-то мегаактивности нет. Лишь на фоне слухов мы видели информацию, что Ротань хотел перетянуть с собой еще нескольких футболистов из Александрии.

По моей информации, спортивный директор Вячеслав Шевчук не дал Ротаню разрешение, поскольку его видение ситуации – то, что им не надо затариваться, а нужно больше выращивать и продавать футболистов, потому что и так достаточно игроков", – сказал Игорь Бурбас на ютуб-канале BurBuzz.

Напомним, что Руслан Ротань летом сменил Александрию на Полесье и уже активно готовит команду к новому сезону.

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