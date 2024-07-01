Делегация Руха отправилась в Словению на сборы, однако некоторые игроки поедут в расположение олимпийской сборной Украины, которая в июле-августе будет соревноваться на Олимпиаде.

В делегацию Руха, которая выехала в Словению, попали сразу 32 игрока, сообщает Sport.ua. Среди них и новичок команды Игорь Краснопир. Другой новичок, Наджееб Якубу, присоединится к команде уже в Словении.

Динамо решило отпустить на Олимпиаду лишь двух игроков – источник назвал имена, Ротань требует большего

Руслан Ротань рассчитывает на трех игроков Руха в олимпийской сборной Украины: Игоря Краснопира, Алексея Сыча и Олега Федора. Они неделю будут тренироваться под руководством Виталия Пономарева, а затем отправятся в расположение олимпийской сборной, которая в конце июля возьмет старт на Олимпиаде во Франции.

К слову, сборная Украины на Олимпиаде начнет участие 24 июля матчем против Ирака, 27-го июля сыграет против Марокко, а 30-го – с Аргентиной.

Ротань пожаловался на нежелание клубов помогать олимпийской сборной: "На наших глазах убивают мечту целого поколения"