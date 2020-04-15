Ротань выбрал лучшего украинского футболиста – фаворит неочевидный

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань оценил успехи украинских футболистов, выступающих в Европе.

"Хотя Ярмоленко сейчас и не играет из-за травмы, но это наш лучший футболист. Уверен, он себя еще покажет в Европе. Малиновский и Зинченко – игроки уже с другим менталитетом, они моложе.

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Малиновский уже лет пять в Европе, он полностью принял европейский менталитет и готов там играть. Что касается Зинченко, то когда я впервые его увидел, у него уже был европейский менталитет. Поэтому он и играет. Перед тем, как уехать, он уже знал язык, был готов к этому. Эти ребята своим примером доказывают, что украинские футболисты могут успешно играть в Европе", – сказал Ротань в эфире Вацко Live.

Добавим, что в нынешнем сезоне в активе Ярмоленко 15 матчей в АПЛ (3 гола, 1 ассист), у Зинченко 12 поединков без результативных действий, Малиновский провел 22 встречи в Серии А (3 гола, 4 ассиста).

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