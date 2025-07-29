Макуана пропустил практически все сборы в Австрии из-за визовых трудностей, из-за чего Руслан Ротань вернул его в Житомир, сообщает Inside UPL.

Легионер Полесья получил тяжелую травму перед матчем с Санта-Коломой – игрок выбыл на длительный срок

Игрок вчера тренировался с дублирующим составом. Отмечается, что Ротань еще не определился с судьбой Макуаны в Полесье и хочет ближе познакомиться с игроком уже в Украине. Похожая ситуация с защитником Матеем Матичем, для которого Полесье уже ищет варианты с арендой.

Напомним, прошлый сезон Бени Макуана провел в аренде в ЛНЗ (6 матчей, 1 гол). Конголезец выступает за Полесье с июля 2023 года, и с самого начала проявил себя как едва ли не главная звезда команды. Впрочем, после серьезной травмы и прихода Имада Ашура на должность наставника Макуана потерял место в основном составе.

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