У наставника александрийцев Руслана Ротаня летом заканчивается контракт с клубом. Несмотря на информацию об интересе со стороны Шахтера, Металлиста 1925 и клубов из Саудовской Аравии, Руслан Ротань может остаться в Александрии, сообщает Telegram-канал INSIDE UPL.

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В течение последнего месяца между клубом и тренером идут активные переговоры. Руководство хочет сохранить стабильность и выступать в еврокубках под руководством нынешнего наставника.

Отмечается, что вероятность продления соглашения с Ротанем значительно возросла в последнее время. Впрочем, финальное решение будет принимать сам наставник. Ранее Руслан Ротань заявил, что сосредоточен на выступлениях в текущем сезоне и определится со своим будущим позже.

К слову, сейчас Александрия занимает второе место в турнирной таблице УПЛ с 63-мя очками. Команда отстает от лидера чемпионата, Динамо на 4 пункта.

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