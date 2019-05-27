Ротань: В Украине есть хорошие футболисты, надо их раскрывать

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал успехи футболистов команды U-20.

"Что касается исполнителей, которые играют на ЧМ и подходят для нашей команды, то мы, конечно, за ними следим и рассчитываем на них.

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Мы еще раз убеждаемся, что в нашей стране есть талантливые футболисты. Надо с ними работать, открывать их. В Украине всегда были хорошие игроки. Наша задача – чтобы после 21-го года еще больше футболистов заиграло на высоком уровне", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Сборная Украины U-20 одержала 2 победы в двух стартовых турах и приблизилась к выходу в плей-офф.

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