"На сборы летали также тренеры юношеских команд. Мы тесно общались с Владимиром Езерским, Сергеем Нагорняком и Александром Петраковым. Все вместе побывали в гостях у итальянских специалистов из штаба Андрея Шевченко. В прошлом отборочном цикле в молодежку вызывалось немало ребят 2001 и 2002 рождения, и мы всегда находили общий язык по футболистов с тренерами этих возрастных групп.

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Приоритетом для всех нас является национальная сборная. Вызов игроков в эту команду никогда не обсуждается и не оспаривается. Я всегда говорю ребятам: "Проявляйте себя, и мы с моими помощниками на руках отнесем вас в главную команду страны, если вас туда позовут". В остальном у нас всегда разумный диалог.

Нынешнее состояние кандидатов в молодежку оправдало наши ожидания. Самое главное, что у них был шанс себя проявить. В подготовке и спаррингах команд УПЛ приняли участие 82 украинских футболиста молодежного возраста. Некоторые из этих ребят уже являются игроками основных составов своих клубов, и в этом мы видим большой прогресс по сравнению с прошлыми годами. Да, во многом такое доверие молодежи связано с общим уровнем нынешнего чемпионата Украины – клубы не так, как раньше, тратятся на приглашение легионеров. Сегодня мы имеем больше футболистов из УПЛ, чем два года назад на этом же этапе формирования молодежки. И гораздо больше, чем, например, 10 лет назад, когда в молодежную сборную вызвали до 70% игроков из дубля.

В Турции открыли для себя новые имена. Несколько новых ребят попали в наш расширенный список, который сейчас включает в себя около 60-ти фамилий", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

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