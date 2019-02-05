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Ротань: Уже нет желания выходить на поле

5 февраля 23:11 39 Читати українською
Ротань: Уже нет желания выходить на поле
Андрей Шевченко и Руслан Ротань / Фото: ФФУ

Наставник молодежной сборной Украины рассказал об особенностях тренерской работы.

"Я должен смотреть и делать анализ. Ставить оценку – это не моя работа. Моя работа – общаться с футболистами, смотреть, как они выглядят на футбольном поле.

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Уже нет желания самому выходить на футбольное поле. Не нужно трогать то, что было. Нужно смотреть вперед. У меня есть другая работа, пока немного необычная, но со временем буду к ней привыкать и двигаться дальше", – цитирует Ротаня официальный сайт Динамо.

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Теги
Сборная Украины Украина U-21 Украина U-21 Руслан Ротань Руслан Ротань
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