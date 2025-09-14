Ротань удивил условием, при котором Полесье сможет побеждать Фиорентину – житомирцы проиграли уже 6 матчей подряд
Наставник "волков" Руслан Ротань признался, что нужно его команде, чтобы побеждать соперников вроде Фиорентины.
– Вы сыграли с Фиорентиной и Динамо. Можете ли сравнить этих двух соперников? Ведь Динамо вскоре будет играть с итальянской командой в Лиге конференций.
– С моей стороны могу сказать лишь одно: против такой команды, как Фиорентина, нужно выдерживать ее темп и интенсивность, которые она задает.
Динамо и Полесье получили наказание от КДК УАФ после матча УПЛ
Итальянцы нарабатывают это как на тренировках, так и в своем конкурентном чемпионате. Как только у нас появится настоящая конкуренция в чемпионате, мы сможем легко переигрывать такие клубы как Фиорентина, – сказал Ротань в комментарии Украинскому футболу.
Напомним, Полесье дважды уступило Фиорентине (0:3, 2:3) в матчах раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Кроме того, звездная команда Ротаня потерпела три подряд поражения в чемпионате Украины, поэтому слова об "отсутствии конкуренции" выглядят как минимум странными.