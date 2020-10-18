Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань попал в довольно сложную финансовую ситуацию из-за проблем с государственной фискальной службой и Приватбанком.

"Я всегда думал, что если ты честно зарабатываешь свои деньги, тебе нечего бояться прихода правоохранительных органов. К сожалению, я ошибался. 17 сентября следственная группа Государственной фискальной службы из Киева раскрыла мою ячейку в ПриватБанке и забрала оттуда мои сбережения.

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Из-за уголовного производства, которое не имеет ко мне никакого отношения. Не поставив меня в известность. В результате треть изъятых денег "испарилась" и не попала в протокол изъятия. Я узнал о том, что произошло... случайно, на следующий день!

Я был очень подавлен и расстроен последний месяц. Но благодаря слаженной работе, большую часть денег вчера удалось вернуть. А остальные... в ГБР идет уголовное расследование (номер 62020100000001979), и я надеюсь виновных найдут.

Приватбанк, я очень вами разочарован. Вы не цените своих клиентов. Уверен, что ограбить меня без прямого содействия ваших сотрудников было невозможно! Спасибо друзьям, которые поддерживали меня в этот сложный период", – написал Ротань в своем Instagram.

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