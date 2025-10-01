УПЛ продолжает отмечать героев сезона 2025/26 и составила символическую сборную 7-го тура чемпионата, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера. Традиционно это было сделано вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины.

Лучшим тренером 7-го тура коллективным решением группы из 40 экспертов был признан Руслан Ротань, который с Полесьем разгромил Верес (4:1).

Звание лучшего футболиста тура получил центрфорвард Полесья Александр Филиппов – автор двух голов в ворота Вереса.

Символическая сборная тура

Виктор Долгий (Александрия)

Александр Караваев (Динамо)

Олег Горин (ЛНЗ)

Виктор Дубко (Оболонь)

Денис Мирошниченко (Карпаты)

Александр Андриевский (Полесье)

Александр Пихаленок (Динамо)

Бруниньо (Карпаты)

Денис Антюх (Металлист 1925)

Александр Филиппов (Полесье)

Педринью (Шахтер)

