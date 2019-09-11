toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины U-21
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - НИГЕРИЯ УКРАИНА U-21 - МАЛЬТА U-21

Ротань: Шапаренко – игрок высокого уровня, не понимаю, почему его критикуют

11:38 63 Читати українською
Ротань: Шапаренко – игрок высокого уровня, не понимаю, почему его критикуют
Николай Шапаренко / фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань оценил уровень игры Николая Шапаренко за "желто-синих".

17’ Дмитрий Топалов
21’ Назарий Русин
40’ Богдан Леднев
83’ Георгий Цитаишвили
 
17’ Дмитрий Топалов
21’ Назарий Русин
40’ Богдан Леднев
83’ Георгий Цитаишвили

"С Шапаренко все нормально. В перерыве мы узнали, что у него ушиб мышцы, попали по колену. Но все нормально. Мы решили его заменить только, чтобы поберечь футболиста.

Украина U-21 – Мальта U-21 – 4:0 – видео голов и обзор матча

Согласен с тем, что Николай – игрок высокого уровня. Он провел хороший матч и против Финляндии, и против Мальты. Не понимаю критики в его адрес после предыдущего матча. Его статистические показатели говорят совсем о другом. С Мальтой он доказал свой класс.

Это очень важный для нас исполнитель с опытом выступлений за национальную сборную. Шапаренко – будущее сборной Украины. В случае отсутствия Шапаренко его функции на себя может взять Чеберко", – поделился Ротань в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, что молодежная сборная Украины разгромила мальтийцев (4:0) в рамках отбора к Евро-2021.

Украина U-21 разбила Мальту U-21 в отборе к Евро-2021: эффектные голы, интересные наработки и проблемы с психологией

blog_ava
Украина – Нигерия – 2:2 – видео голов и обзор матча
00:25
2987
Теги
Николай Шапаренко Николай Шапаренко Сборная Украины U-21 Украина U-21 Украина U-21 Руслан Ротань Руслан Ротань Украина U-21 - Мальта U-21
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
7
час
:
42
мин
Лилль
20:00
Анже
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук