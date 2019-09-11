Ротань: Шапаренко – игрок высокого уровня, не понимаю, почему его критикуют

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань оценил уровень игры Николая Шапаренко за "желто-синих".

"С Шапаренко все нормально. В перерыве мы узнали, что у него ушиб мышцы, попали по колену. Но все нормально. Мы решили его заменить только, чтобы поберечь футболиста.

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Согласен с тем, что Николай – игрок высокого уровня. Он провел хороший матч и против Финляндии, и против Мальты. Не понимаю критики в его адрес после предыдущего матча. Его статистические показатели говорят совсем о другом. С Мальтой он доказал свой класс.

Это очень важный для нас исполнитель с опытом выступлений за национальную сборную. Шапаренко – будущее сборной Украины. В случае отсутствия Шапаренко его функции на себя может взять Чеберко", – поделился Ротань в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, что молодежная сборная Украины разгромила мальтийцев (4:0) в рамках отбора к Евро-2021.

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