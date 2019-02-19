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Ротань: Шахтеру будет сложнее пройти Айтнрахт, нежели Динамо одолеть Олимпиакос

09:46 49 Читати українською
Ротань: Шахтеру будет сложнее пройти Айтнрахт, нежели Динамо одолеть Олимпиакос
Шевченко и Ротань / ФФУ

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань поделился впечатлениями от матчей украинских команд в Лиге Европы.

"Подопечные Александра Хацкевича одержали сложную, но очень перспективную выездную ничью в Пирее (2:2). Небольшой задел у киевлян теперь есть.

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Шахтеру, думается, будет сложнее – хотя бы потому, что второй поединок против Айнтрахта состоится в Германии. Хотя в Харькове, действуя почти весь матч в меньшинстве, "горняки" проявили характер, вырвав ничью (2:2). А это многое стоит в поединках такого уровня.

И вообще, положительных моментов в игре украинских команд хватало, поэтому я с оптимизмом буду ждать вторых матчей", – цитирует Ротаня пресс-служба ФФУ.

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Лига Европы1/16 финалаКараискакис (Пирей)

Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

Олимпиакос
Матч окончен
2 : 2
Динамо Киев
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Шахтер Шахтер Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Руслан Ротань Руслан Ротань Олимпиакос - Динамо Киев Шахтер - Айнтрахт Франкфурт
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