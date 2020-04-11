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Ротань: Сборная Украины сейчас демонстрирует одну из лучших игр за свою историю

09:00 4 Читати українською
Ротань: Сборная Украины сейчас демонстрирует одну из лучших игр за свою историю
Ротань и Шевченко / официальный сайт УАФ

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань оценил выступления национальной команды под руководством Андрея Шевченко.

"В сборной я всегда получал массу удовольствия в плане коллектива и игры. Для меня это была команда номер один. Я вспоминаю, для меня честь представлять сборную Украины.

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Мое время как футболиста истекло. Пришло время молодым показывать свой результат и игру. Когда я принял для себя решение уйти, то для меня оно уже было окончательным и бесповоротным. Я уже не мог сказать, что хочу вернуться. Если я поставил себе цель – это уже буду идти к ней.

Эта сборная хорошо выглядит и без Ротаня, так что зачем что-то менять, мешать. Наша сборная сейчас показывает одну из лучших, качественных игр за свое существование. Не буду кривить душой, если скажу, что и в Европе, и не только в ней, но и во всем мире. Не говорю, что лучшая, но одна из лучших. Это все признают", – поделился Ротань во время прямого эфира УАФ в Instagram.

Напомним, подопечные Шевченко выиграли отборочную группу к Евро-2020, опередив таких соперников как Португалия и Сербия.

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Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 (Отбор) Украина U-21 Украина U-21 Андрей Шевченко Андрей Шевченко Руслан Ротань Руслан Ротань
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