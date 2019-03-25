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Ротань: Сборная Украины – пример для нашей молодежи

06:30 2 Читати українською
Ротань: Сборная Украины – пример для нашей молодежи
Андрей Шевченко и Руслан Ротань / Фото: ФФУ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился впечатлениями от победы национальной команды против Португалии.

 

"Хочу поделиться своим мнением об игре между Португалией и Украиной. Было приятно наблюдать, как команда компактно и грамотно работает на футбольном поле и каждый футболист знает, что делает.

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Ребята, поздравляю вас с хорошей игрой, так держать. Вы – пример для нашей молодежи. Браво", – написал Руслан Ротань на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, сборная Украины в первом туре квалификации к Евро-2020 выстояла в гостях в матче против сборной Португалии. Поединок завершился со счетом 0:0.

Теги
Сборная Украины Украина Украина Руслан Ротань Руслан Ротань Португалия - Украина
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