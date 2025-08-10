– Руслан Петрович, сегодня было для вашего тренерского штаба очень много информации для размышлений. Какие проблемные места выявил этот поединок?

– Да, конечно, я с вами полностью согласен. Но и ребятам сказал – мы должны доверять друг другу на 100%. Если вы сегодня в составе играете – я, наоборот, большой поклонник того, чтобы были ротации, особенно когда есть очередь из 6–7 матчей, где идет игра на истощение. Поэтому здесь очень важно, чтобы был профессионализм от игроков и также доверие от тренера. Конечно, что кто-то это делает, кто-то не делает – и от этого всегда страдает команда. Это поражение на мне – 100%. Потому что можно много критиковать и говорить, что, возможно, нужно было поставить состав, который играл с Пакшем, но я все же, если все вернуть назад, то сделал бы так же. Мы должны смотреть на шаг дальше и понимать состояние каждого из игроков, чтобы они, не дай Бог, не травмировались в матчах, которые у нас еще есть.

– Вы запрещаете жаловаться и игрокам, и сами не любите жаловаться. Но, со всем тем, вот эта логистика, эти переезды – точно сил команде не добавляют.

– Не хочется жаловаться – 100%. И я не буду жаловаться, я сказал, потому что это наша судьба такая. И сейчас тяжело, видимо, только ребятам на фронте. А мы... переезды – это так, тяжело. Восстановление ребятам – я согласен. Но все равно – сегодня у нас практически вышло очень много свежих игроков, которые должны были доказывать. Да, жарко, нужно иметь характер обязательно. Сегодня, к сожалению, не все игроки этого хотели – и от этого очень жаль ребят, которые отдавались на 100%. А то, что сегодня в игре, скажем так, ребята, которые два дня назад сыграли, – они гораздо свежее выглядели, чем те, что были свежие. Вот это больше смущает. Это говорит о том, что должен быть характер, нужно, чтобы была конкуренция, нужно все начинать с тренировок. Сегодня, по сути, это все было видно для тренерского состава как на листе.

– Что теперь на будущее – одним составом на два фронта?

– Ни в коем случае. Я привык доверять футболистам. Опять же, есть моменты, где игрок отдается на 100%, и у него что-то не получается. А есть игрок, по которому видно, что он не отдается, которому безразлично на коллектив – таких игроков не будет в команде.

– Хочется завершить на позитивной ноте. Вам сегодня вручили награду лучшему тренеру прошлого сезона – что лично для вас она значит?

– Вы знаете, очень приятно. Конечно, что это работа всех – в первую очередь игроков, тренерского состава, все вместе. Поэтому это, скажем так, не личная награда – это награда всего тренерского состава и игроков, руководства. Для меня это важно. Нужно ставить новые задачи, нужно очень много расти, анализировать и ставить новые цели.

– Эта награда уже история?

– История – 100%, – цитирует Ротаня официальный сайт Полесья.

Следующий матч Полесья – 14 августа против Пакша в квалификации Лиги конференций. Первая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Руслана Ротаня.

