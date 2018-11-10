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Ротань рассказал, почему отказал Заре и решил перейти в Славию

09:10 3 Читати українською
Ротань рассказал, почему отказал Заре и решил перейти в Славию
Руслан Ротань / ФК Олимпик

Экс-игрок сборной Украины Руслан Ротань рассказал, что получал предложение от Зари, но решил присоединиться к Славии.

"Действительно, меня звали в Зарю. Я отказался, потому что вариант со Славией выдался для меня более интересным. Ведь они играли в квалификации Лиги чемпионов.

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К тому же я думал попробовать себя за границей, а в Украине хотел играть в Днепре, но все мы знаем, что с этой командой произошло и происходит по сей день. Поэтому вариант с Зарей у меня сорвался.

Я позвонил генеральному директору, честно сказал, что хочу перейти в Славию, поблагодарил за доброе отношение ко мне и за приглашение", – передает слова Ротаня 112.

Напомним, недавно Ротань начал тренерскую карьеру и вошел в штаб Вячеслава Шевчука в донецком Олимпике.

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