Матчи 9-го тура чемпионата Украины будут проводиться в течение 3 дней: с 30 сентября по 2 октября включительно, сообщает официальный сайт УПЛ.

Динамо имеет серьезные потери перед матчем с Ворсклой – Луческу получил неутешительные новости из лазарета

Изюминкой тура станет противостояние Руслана Ротаня против Динамо, в котором наставник Александрии в свое время провел три сезона в качестве игрока. Кроме того, интересно будет посмотреть на тренерскую дуэль Григорчука и Кривенцова, который вернулся в УПЛ, а также узнать, сможет ли Шахтер взять реванш у Ворсклы за поражение в последнем туре прошлого сезона, которое стоило места в еврокубках вышеупомянутому Ротаню и Ко.

30 сентября (суббота)

Верес – ЛНЗ – 15:00

Шахтер – Ворскла – 17:00

Черноморец – Заря – 19:00

1 октября (воскресенье)

Минай – Оболонь – 13:00

Кривбасс – Рух – 15:00

Колос – Полесье – 17:00

Динамо – Александрия – 19:00

2 октября (понедельник)

СК Днепр-1 – Металлист 1925 – 17:00

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