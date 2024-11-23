"Как отношусь к тем слухам, которые Калюжного отправляют уже и в Динамо, и в Шахтер, и за границу? И нам, и ему не нужно сейчас обращать на все эти слухи внимание. У нас есть текущие турнирные задачи, мы все вокруг них концентрируемся.

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Если же будет конкретное предложение, не сомневаюсь, что все будет правильно: руководство и сам Иван рассмотрят и примут лучшее решение.

Я понимаю, что специалисты внимательно следили и продолжают следить за Иваном, ведь и по чемпионату было видно, что это качественный и ответственный футболист. То, что сейчас есть много команд, которые интересуются Калюжным, это правда – и это не случайность. Но всему свое время – сейчас у нас все мысли о ближайшем туре", – сказал Ротань в интервью Українському футболу.

Напомним, в текущем сезоне Калюжный провел за Александрию 12 матчей, в которых забил 1 гол. Его контракт с лидером УПЛ действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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