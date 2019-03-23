Ротань прокомментировал первую победу во главе молодежной сборной Украины

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал победу над Северной Македонией.

"Выигрывать приятно, но мы должны быть с холодной головой. Ребята – молодцы. По отдаче никаких претензий. Есть ряд замечаний, над чем нам надо работать и прибавлять. Первой победой довольны, но пищи для размышлений нам достаточно сегодня.

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Сегодня мы немного создали голевых моментов у ворот соперника. Хотелось бы создавать больше моментов, чаще контролировать мяч. Мы начали рано выигрывать, поэтому ребята начали подсознательно садиться назад. Будем над этим работать.

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Хотим, чтобы команда четко держала структуру и не обращала внимания на соперника, на то, что он пытается нас прижать. Мы должны смотреть на свою игру и выдавливать соперников подальше от наших ворот", – передает слова Ротаня официальный сайт ФФУ.