toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины U-21
ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Ротань прокомментировал первую победу во главе молодежной сборной Украины

08:00 20 Читати українською
Ротань прокомментировал первую победу во главе молодежной сборной Украины
Руслан Ротань / ФФУ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал победу над Северной Македонией.

"Выигрывать приятно, но мы должны быть с холодной головой. Ребята – молодцы. По отдаче никаких претензий. Есть ряд замечаний, над чем нам надо работать и прибавлять. Первой победой довольны, но пищи для размышлений нам достаточно сегодня.

Молодежная сборная Украины уверенно одолела сверстников из Северной Македонии – первая победа Ротаня во главе команды

Сегодня мы немного создали голевых моментов у ворот соперника. Хотелось бы создавать больше моментов, чаще контролировать мяч. Мы начали рано выигрывать, поэтому ребята начали подсознательно садиться назад. Будем над этим работать.

Игроки молодежной сборной Украины поделились ожиданиями от отборочной группы к Евро-2021

Хотим, чтобы команда четко держала структуру и не обращала внимания на соперника, на то, что он пытается нас прижать. Мы должны смотреть на свою игру и выдавливать соперников подальше от наших ворот", – передает слова Ротаня официальный сайт ФФУ.

Теги
Сборная Украины U-21 Украина U-21 Украина U-21 Руслан Ротань Руслан Ротань
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
48
мин
Грузия
16:00
Швейцария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук