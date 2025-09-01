– Что сегодня стало самой большой проблемой? Возможно, физическое состояние, психологическое, или немножко не угадали с тактикой?

– Да я не скажу. Пожалуй, наиболее обидно то, что когда мы повели в счете и игра, по сути, давалась нам, мы сами себе такой ненужный гол привезли – и после этого психологическое состояние как-то, особенно после пенальти...Мы расклеились – это очень мне не понравилось, пожалуй, это самый негативный момент. Мы уже не были командой, о которой договаривались в раздевалке.

Тут дело в психологии и настрое, потому что мы были в равных условиях: Динамо играло в один день с нами, они также возвращались домой. Поэтому тут больше психологическое состояние, реакция на наши ошибки, неготовность доставать из себя максимум после того, как мы начали проигрывать. Какие-то мы были обречены на поражение, не было у нас того, что мы хотим.

Какие-то моменты были, но это все было спонтанно, не было баланса. Очень много проблем после того, как мы начали проигрывать. Это уже не то, что мы хотели от игроков, полный хаос был.

– С первых минут Полесье играло первым номером против действующего чемпиона. Это ваши наставления перед матчем? Почему решили именно так сыграть?

– А почему мы должны бояться? Вы правильно сказали: мы доминировали на поле, забили мяч, имели еще моменты. Потом что-то случилось. Психологическое состояние, реакция на ошибки, особенно после пенальти – это, видимо, такое... Неправильное слово, но как-то мы опустили руки. Этого не должно быть в первую очередь.

– Полесье играет, якобы, хорошо, но все равно 6 поражений подряд. Насколько это бьет по психологическому состоянию игроков? Что говорите им после таких матчей? Якобы, вам удается создавать не меньше, чем сопернику, но все равно счет совсем не в вашу пользу.

– Вы сами ответили на этот вопрос. Нужно терпение, вера в первую очередь, чтобы этого не было. Это вера в то, что ты делаешь, потому что вы правильно сказали: если брать статистические данные, то они явно были не в пользу соперника, особенно в первом тайме.

Реакция – над этим также нужно работать. Это часть футбола. Психология, к сожалению, делает очень много в современном футболе. Уверенность приходит с победами, вы правильно сказали. Возможно, эти поражения, которые сложились у нас, уже можно назвать ямой.

Переезды, какие-то матчи, начиная с Колоса, – они не добавляют уверенности, 100 процентов. Каждый матч накладывает свой отпечаток, с каждым матчем игроков все меньше верят в то, что они могут. Хотя большой плюс в том, что статистические данные подтверждают другое, и очень много матчей было, где мы этого не заслуживали, но мы проигрывали.

Нужно трезво оценивать. В раздевалке мы ребятам говорим, приводим примеры, статистику, что нужно над этим работать, нужно смотреть вперед. Это закончится обязательно, если иметь цель и идти за своей целью. Главное – не опускать руки. А сегодня после того, как мы пропустили с пенальти 2-й гол, мы как-то опустили руки – это очень разочаровывает, – приводит слова Ротаня Football Hub.

