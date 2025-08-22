– Это, наверное, самый сложный соперник в вашей тренерской карьере? Были ли еще более сложные?

– Я думаю, что вы задали вопрос такой... (улыбается) Конечно, что самый сложный. За последние три года соперник дважды играл в финале Лиги конференций, в прошлом году доходил до 1/2 финала. Поэтому это уровень. Они сегодня показали этот уровень, забивая каждый момент, который был. Поэтому счет где-то говорит о классе Фиорентины, но я хочу своим ребятам сделать где-то комплимент. Они не заслуживали такого поражения со счетом 0:3.

Мы, видимо, заслужили, как минимум, на один гол. Но пока что не залетает в ворота. Это есть класс, над этим нужно работать. Как раз такие матчи дают, видимо, очень большой опыт – соперник сегодня показал нам свой класс и мастерство.

– Перед игрой вам пришлось изрядно поломать голову над левым флангом защиты. Расскажите об этом подробнее.

– Да. У нас есть проблема. У нас есть красная карточка Михайличенко, который был дисквалифицирован на сегодняшний матч. Мы думали, что эту позицию будет закрывать Крушинский, но вчера на тренировке он получил травму, потянул мышцу. У нас не было другого выхода, кроме как довериться молодому Корнийчуку. Я его поздравляю с дебютом, во-первых. Несмотря на результат, он достойно выглядел, я считаю. Такие матчи сделают его и команду сильнее, – сказал Ротань для клубной пресс-службы.

К слову, ответный матч между Полесьем и Фиорентиной состоится 28 августа в Италии.

