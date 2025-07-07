"Не нужно посыпать голову пеплом. Это сборы, понятно, что разные готовности и все такое. Что касается игры и первого тайма, хоть и мы проигрывали 0:2, я не видел большой проблемы. Да, были ошибки в обороне, но это те, которые можно исправить.

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Вот второй тайм мне совсем не понравился. В первую очередь настроением. Мы не должны так реагировать, если проигрываем 2:0, 3:0. Должны гнуть свою линию, должны, как минимум, больше усилий прилагать, чтобы стараться прессинговать. Мне очень не понравилась наша ситуация, когда 2:0 проигрываешь, ты становишься все хуже, хуже и хуже. И очень много агонии, очень много неправильных решений. Они, в принципе, и привели к такому счету.

Это будет для нас полезный матч. Это в первую очередь в плане настроя и конкуренции. Я думаю, что в следующих матчах мы должны стать сильнее, как минимум, если сделаем выводы. Это все можно исправить.

В принципе, что касается первого тайма, он был нормальным. Ситуации были игровые. Единственное, что в завершающей фазе мы должны быть более агрессивными, должны быть голодными к голам. Мы очень легко доходили до третьей зоны, однако не были агрессивными там. Принимали неправильные решения. Когда счет стал 2:0, мы начали неправильные решения принимать уже в обороне.

Вот психология мне очень не понравилась. После счета 2:0 поплыли вниз и совсем не верили в победу. Это очень плохо и из-за этого с игроками у нас будет разговор", – рассказал Ротань для пресс-службы Полесья.

Добавим, что свой следующий товарищеский матч житомиряне проведут 16 июля против Академии Пушкаша из Венгрии.

Ротань впервые проиграл во главе Полесья – житомиряне потерпели разгром во втором спарринге за день