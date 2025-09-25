Главный тренер Полесья Руслан Ротань прокомментировал игру полузащитника Бореля Томандзото и дебют Георгия Бущана за клуб после поражения от Руха (0:3) в 1/16 финала Кубка Украины.

– Сегодня полноценно дебютировал Томандзото (впервые вышел в стартовом составе – прим.), также дебютировал Бущан. Как вы оцените игру этих игроков, а также, возможно, кого-то, кто получает меньше игрового времени?

– Томандзото – перспективный игрок. У него есть качества, чтобы вырасти хорошим футболистом. Мы понемногу подпускаем таких игроков – это наше будущее. Этот матч – это его опыт, как и мой тренерский опыт. В матче на Кубок мы должны были выходить с кубковым настроем, к сожалению, сегодня этого не случилось.

Что касается Бущана – он только пришел к нам в команду. Прежде всего, мы работаем над тем, чтобы он понял наши принципы. Есть моменты в игре ногами, где нам еще очень много нужно поработать, – сказал Ротань на пресс-конференции.

Напомним, что Бущан будет выступать за Полесье до конца текущего сезона. Контракт 31-летнего голкипера принадлежит саудовскому Аль-Шабабу.

