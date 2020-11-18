Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань, скорее всего, продолжит сотрудничество с молодежкой.

Неудачная квалификация на Евро-2021 не заставит УАФ искать нового тренера для сборной Украины U-21.

Ротань оценил возможность заменить сборную Шевченко в Швейцарии

По информации metaratings, на предстоящем исполкоме УАФ не будет подниматься вопрос о смене наставника команды. Ротань будет тренировать команду и в течение следующего отборочного цикла.

Напомним, сборная Украины U-21 завершила квалификацию к Евро-2021 на третьем месте, набрав 16 очков.

Украина разгромила Северную Ирландию в последнем матче отбора Евро-2021 U-21 – Исаенко забил дебютный гол за молодёжку