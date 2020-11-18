Ротань продлит контракт с молодежной сборной Украины, – СМИ
19:46 - Читати українською
Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань, скорее всего, продолжит сотрудничество с молодежкой.
Неудачная квалификация на Евро-2021 не заставит УАФ искать нового тренера для сборной Украины U-21.
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По информации metaratings, на предстоящем исполкоме УАФ не будет подниматься вопрос о смене наставника команды. Ротань будет тренировать команду и в течение следующего отборочного цикла.
Напомним, сборная Украины U-21 завершила квалификацию к Евро-2021 на третьем месте, набрав 16 очков.
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