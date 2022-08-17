Ротань признался, почему не возглавил СК Днепр-1.
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал слухи о возможности сотрудничества со своим бывшим клубом.
"Не знаю. Может, я и был в списках СК Днепр-1, но на меня никто не выходил с предложением возглавить этот клуб.
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Думаю, это были просто слухи", – сказал Ротань в комментарии Football Hub.
Напомним, в конце июня в СМИ появилась информация о том, что руководство "спортклубовцев" готово предложить должность наставника Ротаню. Днепряне были даже не против, чтобы 40-летний специалист совмещал свои обязанности с работой в молодежной сборной Украины. В результате команду возглавил тренер Металлиста Александр Кучер.
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