"Не знаю. Может, я и был в списках СК Днепр-1, но на меня никто не выходил с предложением возглавить этот клуб.

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Думаю, это были просто слухи", – сказал Ротань в комментарии Football Hub.

Напомним, в конце июня в СМИ появилась информация о том, что руководство "спортклубовцев" готово предложить должность наставника Ротаню. Днепряне были даже не против, чтобы 40-летний специалист совмещал свои обязанности с работой в молодежной сборной Украины. В результате команду возглавил тренер Металлиста Александр Кучер.

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