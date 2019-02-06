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"Ротань приехал меня просматривать для Украины U-21", – Селезнев пошутил над наставником молодежки

08:50 31 Читати українською
"Ротань приехал меня просматривать для Украины U-21", – Селезнев пошутил над наставником молодежки
Евгений Селезнев (в центре) / ФК Малага

Евгений Селезнев и Руслан Ротань встретились в Испании, и форвард Малаги удачно пошутил в своем Instagram.

Евгений Селезнев в своем Instagram опубликовал общее фото с главным тренером молодежной сборной Украины Руслан Ротанем.

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"Тренер приехал меня просматривать. Говорит, я у него в расширенном списке. Рад видеть тебя, кум мой", – подписал фотографию Селезнев.

Напомним, Руслан Ротань прилетел в Испанию и просматривал спарринги киевского Динамо.

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Теги
Евгений Селезнев Евгений Селезнев Малага Малага Сборная Украины U-21 Руслан Ротань Руслан Ротань
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