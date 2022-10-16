Руслан Ротань поблагодарил наставников украинских грандов за важный вклад в общий успех.

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань подарил памятные футболки Мирче Луческу и Игору Йовичевичу, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook журналист Евгений Гресь.

Ротань признался, с кем хотел бы сыграть на молодежном Евро-2023

Ротань решил отблагодарить таким образом всех тренеров, приобщившихся к подготовке футболистов для молодежки. Ранее подобный подарок получил и наставник Металлиста 1925 Валерий Кривенцов.

Напомним, молодежная сборная Украины после поражения в первом матче квалификации Евро-2023 против Словакии взяла убедительный реванш (3:0) и впервые за 12 лет пробилась на чемпионат Европы. Своих соперников "сине-желтые" узнают уже 18 октября – жеребьевка состоится в Бухаресте в 19:00.

Украина U-21 впервые за 12 лет вышла на Евро – хет-трик Сикана обеспечил разгромный реванш у Словакии