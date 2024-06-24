– Руслан Петрович, если не брать результат на Tournoi Maurice Revello, насколько вы довольны сбором во Франции?

– Считаю, мы очень хорошо поработали. С некоторыми из наших основных игроков мы не виделись почти год – и это не совсем нормальная ситуация для сборной, готовящейся к такому форуму, как Олимпиада. Тем не менее ребята быстро вспомнили все наши требования. Приятно удивили и новые исполнители. Мне понравилась мотивация футболистов, их отношение к работе. Во всех матчах на поле у нас была настоящая команда, и как доказательство – в составе сборной Украины на этом турнире забили голы сразу 10 исполнителей.

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– Уровень соперников на турнире вас устраивал? Ведь некоторые сборные были укомплектованы футболистами, которые моложе наших...

– Давайте начнем с того, что у нас не такой богатый выбор. Куда нас приглашают, туда мы и едем. Однако этот турнир имеет мощную историю – он проводится с 1970 года. В разные годы там торжествовали молодежные сборные Франции, Аргентины, Англии, Бразилии, Португалии и Италии. Именно на этом футбольном фестивале начинали свой яркий международный путь Жан-Пьер Папен, Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Фрэнк Лэмпард, Криштиану Роналду и другие.

Словом, турнир очень престижный, и он хоть как-то спасает нашу подготовку к Олимпиаде. Не было бы этих пяти матчей – было бы очень тяжело! За год своего существования олимпийская сборная Украины провела всего шесть спаррингов. За это же время сборная Марокко (U-23) сыграла девять матчей, сборная Аргентины (U-23) только в этом году провела 11 матчей, а сборная Ирака – 12. Выделяю эти сборные, потому что это наши соперники по группе.

– Многие из участников Tournoi Maurice Revello имеет шанс попасть на Олимпийские игры?

– Именно сейчас идут достаточно непростые переговоры с клубами. Есть ответы по некоторым игрокам из иностранных клубов – большинство из них на Олимпиаду не отпускают. Мы написали письма в украинские клубы, но официальных ответов до сих пор не получили. Я регулярно общаюсь с тренерами, директорами... К сожалению, могу сказать, что не вижу особого желания у большинства клубных представителей помогать олимпийской сборной. Официальная причина у клубов есть – Олимпиада проходит не в даты ФИФА. Но не забываем, в какое время мы живем и играем. Давайте помнить, что государственные интересы тоже надо учитывать.

– Понятно, что больше всего проблем с Динамо, которое в даты Олимпиады будет играть матчи квалификации Лиги чемпионов.

– Мы понимаем, насколько важно для Динамо попасть в основной раунд ЛЧ. Мы очень переживаем за престиж столичного клуба, за его финансовые интересы, поэтому, видимо, не сможем просить для участия в Олимпиаде игроков основы. Но в любом случае, если мы не сможем найти компромисс даже по запасным исполнителям динамовцев и их новичков, то это будет очень трудно понять.

Подозреваю, что двух игроков киевляне точно отпустят. Это будет такая спортивная хитрость. Ведь это даст им право перенести матчи как минимум 1-го тура УПЛ, чтобы лучше подготовиться к еврокубковым баталиям. Но мы хотели получить больше игроков из столичного клуба.

– С Шахтером в этом плане проще? Ведь "горняки" стартуют в Лиге чемпионов в сентябре, да и Суперкубка в этом году нет.

– Действительно, я не вижу веских причин не отпустить игроков на Олимпиаду из клуба, который стартует в еврокубках осенью. Тем более когда речь идет о клубе, который так много делает для страны вне футбольного поля и всегда подчеркивает свой патриотизм.

– С Рухом тоже будут проблемы? Ведь во Францию львовяне своих игроков не отпустили.

– Думаю, что сейчас проблем не будет – Рух не играет в еврокубках, и, если захочет, сможет перенести матч УПЛ. Напомню, что мы завоевали такое право для тех клубов, которые делегируют на Олимпиаду двух и более игроков.

– Во время общения с вами сложилось впечатление, что в худшем для вас варианте мы рискуем поехать на историческую для нас Олимпиаду, как говорится, по олимпийскому принципу – главное не победа, а участие.

– Поймите меня правильно – у нас достаточно хороших игроков, мы верим в них, верим в ту работу, которую выполняем. Но очень переживаем тем, что на наших глазах убивают мечту целого поколения футболистов. И болельщиков. Год назад мы не просто поехали на молодежное Евро, а попали там в квартет лучших команд континента и впервые в истории нашей страны завоевали право сыграть на Олимпиаде.

Теперь мы просто вырываем у клубов каждого из них, чтобы достойно представить страну. Каждый день тренерам олимпийской сборной звонят и пишут футболисты. Они ожидают приятных новостей, но мы пока не можем им ничего ответить – клубы просто не дают официальных подтверждений. А уже 2 июля нам нужно отправить официальную заявку для участия в первом для Украины футбольном турнире Олимпийских игр, – сказал Ротань в комментарии Footboom.

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