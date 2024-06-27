– Есть ли уже у вас понимание, каким составом Украина поедет на Олимпиаду?

– Это очень болезненная тема. Сейчас у нас идут переговоры, и они идут очень тяжело. На сейчас мы не можем поехать в оптимальном составе. Знаете, все эти причины – это не вызов, и клубы имеют на это право, потому что этот турнир проходит не в даты ФИФА.

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Скажем так, команды не отпускают. Тем более мы понимаем, какая ситуация у Динамо – они играют матчи плей-офф Лиги чемпионов. Немножко другая ситуация у Шахтера. Поэтому мы сейчас находимся в стадии переговоров. Разочаровали немножко нас иностранные клубы – не отпускают практически никого. Сейчас шансы у нас остались по Трубину, что все-таки его отпустят.

– Хланя тоже, вроде, отпускают.

– Да, Хланя отпускают. Сегодня пришло подтверждение по Таловеру – его ЛАСК отпускает. И ждем сейчас по Трубину. Надеюсь, что также будет все "за", потому что Бенфика отпускает на Олимпийские игры Отаменди. Поэтому мы рассчитываем, что также отпустят и Анатолия. Хотя сомнения остаются, потому что, например, Челси отпустил Угочукву, но не отпускает Мудрика.

– Двойные стандарты какие-то?

– Да. К сожалению, мы оказались в такой ситуации. Очень хотелось бы сыграть полным составом на Олимпийских играх. У нас очень сильные игроки. Если даже не поедут те игроки, которые заслужили путевку на Олимпийские игры, у нас есть из кого выбирать. И я уверен в ребятах. У нас очень дружная команда была, и я вижу, как они звонят – не только мне, но и помощникам. Они очень переживают за то, что они очень хотят. Даже те ребята, которые сейчас играют на Евро – многие из них хочет поехать на ОИ-2024.

– Динамо и Шахтер – клубы, из которых вы, возможно, вызовете больше всего футболистов. Эти клубы заботятся только о собственных интересах или об интересах страны тоже? В этом случае – в контексте олимпийской сборной.

– Сейчас мы ждем ответа от них. Я надеюсь, что все-таки нас поймут, с нами будут считаться, поймут, что это совсем не для Ротаня, это для нашей страны, это для тех ребят, которые очень-очень туда хотят, – сказал Ротань в интервью YouTube-каналу "BurBuzz".

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