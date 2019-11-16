Ротань потерял трех игроков перед спаррингом молодежных команд Украины и Азербайджана

Сборная Украины U-21 отправилась в Баку без трех футболистов.

Молодежная сборная Украины готовится к контрольному матчу против сверстников из Азербайджана, сообщает официальный сайт УАФ.

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На следующий день после поражения от Дании U-21 (2:3) в квалификации к Евро-2021 подопечные Руслана Ротаня отправились в Баку. Дорога в столицу Азербайджана заняла 11 часов, поэтому завтра на игроков ожидает работа над восстановлением сил.

Из-за проблем с самочувствием в Украине остались трое игроков – Евгений Чеберко, Ефим Конопля и Георгий Цитаишвили.

Спарринг Украины U-21 – Азербайджан U-21 состоится 19 ноября, начало в 16:00.

Украина U-21 в ярком матче проиграла Дании U-21: очередное фиаско Ротаня, провал центрбеков, Цитаишвили рвется в основу