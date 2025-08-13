Богдан Михайличенко пропустит два следующих матча Полесья в еврокубках из-за дисквалификации, сообщает пресс-служба клуба.

Защитник получил красную карточку в конце первого поединка третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против венгерского Пакша и был отстранен на два матча.

В текущем еврокубковом сезоне Михайличенко уже провел три встречи в составе Полесья, а также отметился голом в ответном матче второго раунда квалификации против Санта-Коломы.

