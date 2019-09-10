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Ротань после разгромной победы над Мальтой раскритиковал игроков сборной Украины U-21

10 сентября 23:17 184 Читати українською
Ротань после разгромной победы над Мальтой раскритиковал игроков сборной Украины U-21
Руслан Ротань / фото: УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился впечатлениями после победы над Мальтой U-21 (4:0).

17’ Дмитрий Топалов
21’ Назарий Русин
40’ Богдан Леднев
83’ Георгий Цитаишвили
 
17’ Дмитрий Топалов
21’ Назарий Русин
40’ Богдан Леднев
83’ Георгий Цитаишвили

"Счетом и содержанием первый тайм меня очень порадовал. Я остался доволен и отношением, и выполнением требований. Второй тайм испортил всю картину матча. Я буду это прекращать. Нужно выходить и не играть по счету, а действовать в запланированном ключе. Нужно оставаться максимально мотивированными и собранными.

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Возня с мячом, непонятные обводки. После матча с финнами мы запретили ребятам это делать. Они возвращаются в юношество, а нужно двигаться во взрослый футбол. Наша задача – убрать это как можно скорее.

Я очень доволен настроем на матч. Ребята понимали, что после проигрыша от Финляндии нужно реабилитироваться перед болельщиками. Они чувствовали ответственность", – цитирует Ротаня ТК Футбол.

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