"Горжусь своей командой. Эмоциональный матч. Это во-первых. Во-вторых, я очень доволен, что с результатом есть и качество игры. Это, пожалуй, больше всего радует.

Полесье уничтожило Пакш в матче Лиги конференций – два ассиста Крушинского, голы экс-игроков Динамо и красная Михайличенко

Я ребятам сказал, что это лишь первый тайм. Нас в Венгрии ждет очень тяжелый матч. Если брать в целом сегодняшнюю игру, то может показаться, что она была легкая по счету, но энергозатратная – 100%. Сегодня очень много было борьбы, много подборов, но я доволен тем, что после того, как мы боролись, выигрывали вторые мячи, что мы играли на мячи, расставлялись, были в структуре. Этот факт радует.

Единственное, что немножко, я ребятам также это сказал, расстроился из-за того, что после 3:0 мы начали баловаться. Не развивать, а где-то моменты, которыми нужно убивать эту игру, мы немножко начали баловаться. И этот факт немножко разочаровывает. Но с другой стороны, ребята уже понимают, что они хотят получать удовольствие. Я думаю, что мы на эту тему еще поговорим. А так, в принципе, было все по качеству неплохо", – цитирует Ротаня Инстаграм аккаунт Полесья.

Напомним, что Полесье уверенно победило венгерский Пакш (3:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций. Ответный матч состоится уже через неделю, 14 августа.

