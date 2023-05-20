"Что касается самой игры, то первый тайм мы провели на достаточно нормальном уровне. После перерыва вынуждены были играть по счету, стали раскрываться, чаще давали сопернику зоны. А это козырь Динамо – пользоваться такими ситуациями.

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Надо принять это поражение. Спокойно разобраться в нем, сделать анализ. Команда очень тяжело переживает после таких результатов. Но надо понимать, что у нас впереди три решающих матча. Следует сделать выводы после сегодняшнего поражения.

Ментальность у нас в команде на очень плохом уровне. Когда ты побеждаешь, нужно стремиться к большему. А у нас сейчас менталитет сейчас такой, что мы выигрываем матч и уже где-то летаем, успокаиваемся. Так что задача номер один – исправить ментальность. При этом нужно восстановиться и в оставшихся матчах быть командой, которая стремится в еврокубки", – приводит слова Ротаня пресс-служба Александрии.

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