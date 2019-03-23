Ротань одержал вторую подряд победу во главе молодежной сборной Украины

"Сине-желтые" оказались сильнее сборной Македонии U-21.

Международный турнир Antalya Cup 2019

Украина (U-21) – Македония (U-21) – 3:1

Голы: Вантух, 7, Смирный, 70, Топалов, 83 - (?), 85

"Сине-желтые" без проблем разобрались с Македонией на международном турнире в Турции. Украинцы вышли вперед уже в дебюте встречи. Гол на свой актив записал Вантух. После перерыва Смирный удвоил преимущество нашей команды, а затем Топалов установил разгромный счет.

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Македония сумела забить гол престижа, однако на большее ее не хватило. Таким образом, сборная молодежная Украина одержала победу над сверстниками из Македонии. К слову, это уже вторая победа подряд Руслана Ротаня у руля молодежной команды "сине-желтых".

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