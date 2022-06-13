"Настрой ребят в матче, которое, по сути, ничего не решало, мне понравилось. Мотивация была на хорошем уровне. Мы попросили команду сыграть для наших воинов, борющихся за нашу независимость. Результат? Есть то, что имеем.

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Мы могли рассчитывать на большее, но удовлетворены и таким результатом. Впереди у нас плей-офф за право попадания на чемпионат Европы. Поэтому сразу после игры с Арменией мы начинаем готовиться к этим поединкам и ждать 21 июня, когда состоится жеребьевка.

Насчет игры с Арменией, у меня нет вопросов к команде. Еще раз повторюсь, мне понравилось настроение коллектива. То, о чем мы договорились перед поединком, футболисты выполнили. Да, были некоторые ошибки, но над их устранением мы будем работать. Что помогло одолеть Армению во втором тайме: хорошая физическая подготовка или ваши слова в перерыве? Всё в комплексе. Мы дозировали нагрузку, и это помогало ребятам подходить к каждому матчу в хорошем тонусе.

Несмотря на все проблемы важно, чтобы чемпионат стартовал. Если выходить из чисто спортивных моментов, то я уже переживаю за плей-офф. Хочется, чтобы наши игроки подошли к этим матчам в игровом тонусе", – приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.

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