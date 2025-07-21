Защитник Александрии Никита Кравченко в ближайшее время должен присоединиться к Полесью – им интересовался конкурент Романа Яремчука в Греции.

Как стало известно "Футбол 24", Никита Кравченко близок к подписанию контракта с Полесьем.

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"Волки" согласовали с Александрией условия перехода, игроку осталось пройти медосмотр. Сумма трансфера составит 400 тысяч евро, а соглашение будет рассчитано на 3 года.

Заметим, что Никита Кравченко был важной фигурой в Александрии Руслана Ротаня в прошлом сезоне, сыграв в 28 матчах и 8 раз ассистировав партнерам. Интересно, что недавно греческий Арис якобы проявлял интерес к воспитаннику Динамо.

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