– В своем интервью 2020 года Геннадий Буткевич сказал: "В бизнесе, как и в спорте, побеждает тот, кто видит на шаг вперед, чувствует момент и верит в победу". Что из этого, по вашему мнению, больше всего о вас?

– Очень хорошие слова от нашего президента. Они только мотивируют. Прежде всего будущие победы рождаются на тренировках. То, что ты отдаешь на тренировке, потом переносится в матч. Это самое главное – побеждать еще до игры, быть максималистом.

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– Для Полесья это второй еврокубковый сезон, а для Украины – важная репутационная борьба. Насколько вы чувствуете эту ответственность в нынешних обстоятельствах?

– Полностью с вами согласен. Отступать нам некуда. Мы, как страна, уже многое потеряли, поэтому сейчас хочется быть полезными не только как молодая команда в еврокубках, а и как часть футбольной Украины. Каждый коэффициент – это важно. Это мотивирует нас, игроков, и наших болельщиков. Главная мотивация сейчас – это концентрация и стопроцентная отдача. Мы к этому готовы.

– Как формировался состав на игру? Чем руководствовались в принятии решений?

– Все решает тренировка. Еще в начале я сказал ребятам: себя надо показывать на тренировке. Потом – в игре. У нас хорошая конкуренция, состав большой. Сегодня кто-то сильнее, завтра – другой. Нужно каждый день отдавать себя полностью – и на тренировке, и в матче.

– Сколько раз вы уже в мыслях прокрутили сценарии игры? Насколько критично важно создать преимущество именно в первом матче?

– У нас два матча: дома и на выезде. В обоих мы должны быть максимально агрессивными – голодными к результату. Мы провели очень качественные сборы, за что благодарны нашему руководству. Подготовка была на высоком уровне: играли с командами, которые выступают в Лиге конференций, Лиге Европы, даже с представителем Лиги чемпионов. Эти спарринги дали нам много.

– С вашим приходом в Полесье команда получила новое тренерское направление. Планируете менять капитана, или Руслан Бабенко остается носителем этой роли и доверия?

– Ни в коем случае. Я не вижу никаких проблем. Здесь замечательный коллектив. Еще при знакомстве я сказал: не будем радикально менять то, что есть. У нас есть хороший капитан, вице-капитан, игроки, которые могут вести за собой. Самое важное сейчас – наша сыгранность и взаимопонимание. Работаем всего месяц, но уже вижу: ребята максимально собраны, они очень хорошо воспринимают новые требования и действительно – голодные, – передает специальный корреспондент Футбол 24 Катерина Бондаренко.

Напомним, матч квалификационного раунда Лиги конференций Полесье – Санта-Колома пройдет в четверг, 24 июля. Начало матча в 20:00.

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