Ротань: Перед игрой попросил игроков Украины U-21, чтобы трофей Мемориала Лобановского остался в Украине

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал победу своей команды в Мемориале Лобановского.

"Это действительно великий тренер. Я говорил ребятам, что это лучший современный тренер, который опередил свое время. Мы 10 лет не выигрывали этот трофей, и я попросил команду оставить его в Украине. Спасибо футболистам, они молодцы. Ошибки были, мы будем их разбирать, но также я поздравляю всех с победой.

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Полезный получился матч, мы получили немало информации. Такая игра сплотит команду и в будущем пойдет на пользу, потому что мы добыли опыт. Пришлось перестраиваться, было трудно, но фантастически сыграл наш голкипер, индивидуальное мастерство продемонстрировал Мудрик.

Из того, что было с негативом, мы возьмем лучшее, так же проанализируем и свои удачные моменты. На следующем сборе нам будет о чем поговорить с ребятами, а сейчас пусть празднуют победу", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Украина U-21 переиграла Израиль и стала победителем Мемориала Лобановского впервые за 10 лет​​​​​​​