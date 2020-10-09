"Наверное, игру можно охарактеризовать как нервную. Качество поля не лучшее, трудно было демонстрировать все свои сильные качества. Но важно, что было желание победить, за это я могу только поблагодарить своих ребят. Пенальтистов назначает тренерский штаб, но при этом никто не запрещает импровизировать. Кто лучше готов, тот может сам взять на себя инициативу.

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Какой момент был ключевым? Наверное, выход на поле Цитаишвили. После этого скорость нашей игры увеличилась. Думаю, он заслужил своей работой на момент, который в дальнейшем привел к решающему голу в ворота румын. Могу только адресовать комплименты нашем полузащитнику.

Адриан Муту правильно сказал, что игра была равной, каждый из соперников хотел победить, но удача улыбнулась нам. Фарт в футболе играет не последнюю роль. Вспомните хотя бы наш поединок с датчанами, когда мы пропустили на 95-й минуте. Вот нам и вернулись долги", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

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